Россия отмечает День народного единства 2024

Понедельник 4 ноября выходной в России в этом году. В стране отмечается государственный праздник - День народного единства. Впереди короткая рабочая неделя.

Праздничный выходной наступил в России, сегодня отмечается День народного единства.

День народного единства - молодой праздник, впервые граждане отметили его в 2005 году. Праздник был установлен по инициативе Межрелигиозного совета РФ и связан с историческим событием - освобождением российской столицы от польских интервентов силами ополчения под предводительством Минина и Пожарского.

C праздником россиян поздравил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Он отметил, что сила России в единстве.

"Именно благодаря сплоченности общества Россия преодолевает все вызовы и проблемы, становясь более сильной… Преодолевая вызовы, Россия становится сильнее. В единстве – наша сила!"

– Володин

Мэр Москвы в поздравлении подчеркнул, что сегодня в стране как никогда сильны традиции единства и они являются мощным фактором динамичного развития России.

"С Днем народного единства… Сплоченность и патриотизм помогают нашему народу преодолевать самые тяжелые испытания"

– Собянин