Вестник Кавказа

Россия отмечает День народного единства 2024

Россия отмечает День народного единства 2024
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Понедельник 4 ноября выходной в России в этом году. В стране отмечается государственный праздник - День народного единства. Впереди короткая рабочая неделя.

Праздничный выходной наступил в России, сегодня отмечается День народного единства.

День народного единства - молодой праздник, впервые граждане отметили его в 2005 году. Праздник был установлен по инициативе Межрелигиозного совета РФ и связан с историческим событием - освобождением российской столицы от польских интервентов силами ополчения под предводительством Минина и Пожарского.

C праздником россиян поздравил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Он отметил, что сила России в единстве.

"Именно благодаря сплоченности общества Россия преодолевает все вызовы и проблемы, становясь более сильной… Преодолевая вызовы, Россия становится сильнее. В единстве – наша сила!"

– Володин

Мэр Москвы в поздравлении подчеркнул, что сегодня в стране как никогда сильны традиции единства и они являются мощным фактором динамичного развития России.

"С Днем народного единства… Сплоченность и патриотизм помогают нашему народу преодолевать самые тяжелые испытания"

– Собянин

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
540 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Санкт-Петербург на ноябрьские праздники: куда сходить, что посмотреть?

Санкт-Петербург на ноябрьские праздники: куда сходить, что посмотреть?

Названы пять главных направлений для отдыха на Новый год в России

Названы пять главных направлений для отдыха на Новый год в России

Что такое спортивный парад, возвращающийся из СССР?

Что такое спортивный парад, возвращающийся из СССР?

Абхазия вошла в топ направлений для отдыха на Новый год 2025

Абхазия вошла в топ направлений для отдыха на Новый год 2025

Что такое День отца: как появился праздник и как его отмечают?

Что такое День отца: как появился праздник и как его отмечают?

В Невинномысске отпразднуют День отца

В Невинномысске отпразднуют День отца

Россиян обеспечат дополнительными поездами на Новый год

Россиян обеспечат дополнительными поездами на Новый год

Россияне встретят Новый год с отечественным алкоголем

Россияне встретят Новый год с отечественным алкоголем

В Сочи рассказали об ожидаемом турпотоке на Новый год

В Сочи рассказали об ожидаемом турпотоке на Новый год

Красная Поляна и Архыз забронированы на Новый год 2025 более чем на 70%

Красная Поляна и Архыз забронированы на Новый год 2025 более чем на 70%

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы