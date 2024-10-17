Россия отмечает День народного единства 2024

Праздничный выходной наступил в России, сегодня отмечается День народного единства.
День народного единства - молодой праздник, впервые граждане отметили его в 2005 году. Праздник был установлен по инициативе Межрелигиозного совета РФ и связан с историческим событием - освобождением российской столицы от польских интервентов силами ополчения под предводительством Минина и Пожарского.
C праздником россиян поздравил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Он отметил, что сила России в единстве.
"Именно благодаря сплоченности общества Россия преодолевает все вызовы и проблемы, становясь более сильной… Преодолевая вызовы, Россия становится сильнее. В единстве – наша сила!"
– Володин
Мэр Москвы в поздравлении подчеркнул, что сегодня в стране как никогда сильны традиции единства и они являются мощным фактором динамичного развития России.
"С Днем народного единства… Сплоченность и патриотизм помогают нашему народу преодолевать самые тяжелые испытания"
– Собянин