Праздник Казанской иконы Божией Матери 2024

Завтра православные будут отмечать большой праздник, посвященный одному из самых любимых образов Богоматери: день Зимней Казанской Божьей Матери. Как появился праздник, в чем его важность и как его отмечали на Руси - рассказываем в этом материале.

Когда Зимняя Казанская в 2024 году?

Праздников, посвященных Казанскому образу Богородицы, на самом деле два: один отмечается летом, 21 июля, в день обретения иконы в Казани, а второй - зимой, 4 ноября. У Зимней Казанской, как этот праздник называют в народе, дата празднования фиксированная, и с 2004 года она совпадает с датой празднования Дня народного единства, то есть 4 ноября.

Почему Казанская Божия матерь так называется?

Казанская Божья Матерь - икона, на которой изображена Дева Мария с младенцем Иисусом. В православной иконографии существует несколько сотен икон Божией Матери, и среди них Казанская - одна из самых любимых среди верующих, поскольку она является чудотворной. Обретена, найдена, Казанская икона была в Казани - отсюда и ее название - в 1579 году.

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Обретение иконы Казанской Божией Матери

Летом 1579 года в Казани произошел сильный пожар, унесший жизни многих людей. Через несколько дней после страшного события 9-летней жительнице города, Матроне, во сне явилась Дева Мария, которая рассказала, что на месте, где начался пожар, лежит образ, то есть икона. Матрона на самом деле нашла икону в указанном месте, о чем пишет современник тех событий, московский патриарх Гермоген. На месте обнаружения иконы русский царь Иван Грозный велел построить храм, получивший название Казанского Богородицкого монастыря. Именно в нем и была размещена обретенная икона.

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Казанская икона и День народного единства

Зимняя Казанская и День народного единства отмечаются 4 ноября, поскольку связаны они с одним событием: победой народного ополчения над поляками. В 1610-1612 годы Москва была оккупирована польско-литовским войском, которое удалось одолеть 22 октября (4 ноября) в ходе сражения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. У казанского отряда армии был список (копия) Казанской иконы Божией Матери, которая к тому времени была уже очень известной. Михаил Романов, который стал царем (первым из династии Романовых) в следующем году, распорядился праздновать Казанскую в Москве дважды в год: летом, когда икона была обретена, и осенью - ”в память очищение от поляков”.

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Чудеса Казанской иконы Божией матери

Казанская икона Божией матери особенно почитаема в России, поскольку считается чудотворной. Первое чудо произошло во время перенесения образа Девы Марии с пепелища, на котором ее обнаружили: тогда прозрели два слепых человека. Также считается, что благодаря Казанской иконе ополчению в 1612 году удалось одержать победу над поляками, а Петру I - над шведами в 1709 году.

На сегодняшний день в России множество храмов и соборов, посвященных образу Казанской Богоматери, и во многих из них иконы Казанской Божией матери украшены различными ценными предметами, которые оставляют прихожане в благодарность за то, что Богоматерь с образа услышала и исполнила их молитвы.

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За что молятся Казанской Божией Матери?

Казанской иконе Божией Матери молятся в самых разных жизненных ситуациях, но в основном:

об излечении недугов

о выборе правильного пути в жизни

об избавлении от трудностей

о разрешении конфликтов

о благополучии военнослужащих

о благословении брачного союза.

Где сейчас икона Казанской Божией матери?

Считается, что до 1904 года обретенная икона Казанской Божией Матери находилась в Казанском Богородицком монастыре. В 1904 году икона, украшенная драгоценным окладом, была похищена. Похитителей нашли и оказалось, что они сожгли икону. Сожгли ли похитители подлинную икону Казанской Божией Матери или продали ее, неизвестно, однако тогда императору Николаю II сообщили о том, что иконы больше нет.

Помимо оригинальной иконы, обретенной в Казани, были также и ее ценные списки: один из них находится в Казанском соборе в Санкт-Петербурге, а второй список был в московском Казанском соборе.

Московский список пропал в 1918 году, а вновь обретен он был в 2023 году. В прошлом году его показал Патриарх Кирилл, сообщив, что этот образ в сражение брали ополченцы 1612 года.

Что такое Казанская Осенняя?

В народе праздник Казанской Божией Матери, отмечаемый в ноябре, называли и называют Казанской Осенней или Зимней. В категории народно-христианских праздников, то есть сочетающих в себе черты как языческой традиции, так и христианской, он принадлежит к наземным - предшествующим зиме. Ноябрьский цикл народных праздников, куда входила Казанская Осенняя, сопряжен с брачной обрядностью. Скорее всего, именно поэтому Казанская икона Божией Матери со временем стала считаться покровительницей женщин - бабьей заступницей. В это время активно происходило сватовство, а также свадьбы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Приметы на день Казанской Божией Матери

В народе праздник Казанской Божией Матери ассоциировался с днем начала зимы, что подтверждают поговорки, в частности

”До Казанской - не зима, а с Казанской - не осень”

”Матушка Казанская необлыжную (объективную) зиму ведет, морозцам дорожку кажет”.

Считалось, что со дня Казанской Осенней мороз становился сильнее, ”казанский мороз не велик, да стоять не велит”, а зима будет такой, как на праздник.