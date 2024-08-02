Дмитриевская суббота 2024: история, обычаи и приметы

Завтра последняя родительская суббота в 2024 году. В этот день у православных принято поминать умерших родных и близких, ходить на кладбище и проводить обед в честь ушедших родственников. Рассказываем, как называется последняя Родительская суббота в году, какие традиции этого дня сохранились с незапамятных времён и на какие приметы стоит обратить внимание.

Когда Дмитриевская родительская суббота в 2024 году?

В рамках традиции православной церкви Дмитриевская родительская суббота всегда отмечается в субботу, накануне дня памяти святого Димитрия Солунского. В 2024 году этот день приходится на 2 ноября.

Что такое Дмитриевская родительская суббота?

Дмитриевская суббота - это один из дней в году, когда православные христиане чтят память умерших. Этот день также называется родительской субботой, поскольку в первую очередь в него вспоминают умерших родителей, как и в целом предков. В православной традиции Дмитриевская суббота - Вселенская, то есть в неё церковь молится за всех православных усопших.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему Дмитриевская родительская суббота так называется?

Название осенний день поминовения умерших получил из-за того, что по времени он близок ко дню памяти Димитрия Солунского, отмечаемого ежегодно 8 ноября и носящего название Дмитриева дня в народной традиции. Поминать усопших в Дмитриевскую субботу начали во времена правления Ивана Грозного, приблизительно в середине XVI века.

Дмитриевская суббота и Куликовская битва

В августе 1903 года император Николай II издал указ о поминовении почивших воинов в Дмитриевскую родительскую субботу. Это решение императора связано с распространением к началу XX века идеи о том, что день памяти погибших воинов был установлен Дмитрием Донским после победы над Мамаем в ходе сражения на Куликовом поле. Никаких достоверных исторических подтверждений этому факту нет. В настоящее время днём поминовения усопших воинов считается 9 мая.

Что заменила Дмитриевская суббота?

До того как на Руси появился день поминовения усопших под названием ”Дмитриевская суббота”, в народе существовал языческий обычай осеннего поминовения предков, который длился неделю и носил название Осенние Деды или Навья седмица.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое Осенние Деды?

Осенние Деды - дни поминовения усопших предков, которые в языческой Руси приходились на последнюю неделю октября. Именно в Осенние Деды поминали не только недавно ушедших, но и древних предков, прародителей. Считалось, что Осенние Деды - это граница между условно летней и зимней половинами года, а также время, когда грань между миром живых - Явью - и миром мертвых - Навью - размывалась, поэтому у мёртвых была возможность навестить живых. Отсюда второе название поминальных дней - Навья неделя или седмица.

Традиции Дмитровой субботы

Несмотря на то, что на смену Осенним Дедам пришла Дмитриевская суббота, традиции этого поминального периода во многом сохранились еще с древних времён. В Дмитриевскую субботу принято:

ходить на кладбище и поминать усопших, оставляя для них угощение

подавать милостыню неимущим вспоминать хорошее о предках

устраивать поминальный обед или ужин, на который собиралась вся семья.

Что нужно делать в Дмитриевскую родительскую субботу?

В рамках православной традиции верующие накануне Дмитриевский субботы или в саму родительскую субботу идут в храм, чтобы подать записки с именами умерших близких, которые будут прочитаны во время заупокойной службы в эти дни.

Также в Дмитриевскую родительскую субботу принято идти в храм с едой - обязательно постной - которая кладётся на поминальный стол. Продукты, приносимые в храм в дни поминовения, называются ”еда на канон”. После службы они раздаются малоимущим людям, которым помогает церковь или храм.

Если возможности сходить в храм в этот день нет, то можно дома прочитать молитву об усопших и искреннее попросить Бога об их защите.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что нельзя делать в Дмитриевскую родительскую субботу?

Как таковых церковных запретов на Дмитриевскую субботу нет. Единственное, к чему неодобрительно относится церковь в отношении поминовения усопших - это традиция есть и выпивать на кладбище. Также не стоит в этот день отказывать в милости, проявлять нетерпение и непочтенно отзываться о тех, кто умер.

Приметы на Дмитриевскую родительскую субботу

Поскольку Дмитриевская суббота во многом сохраняет в себе черты народного дня памяти, с ней связаны особые приметы, по которым, в основном, определяют погоду:

если в этот день пойдет снег, то весна будет поздняя;

если снега не будет, то на Пасху будет тепло;

если в Дмитриевскую субботу тепло, то и зима будет мягкой.