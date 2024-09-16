Новые штрафы будут введены за нарушения в туризме

Штраф за нарушение правил аттестации у инструкторов-гидов увеличат до 200 тыс рублей. Изменения также коснутся туристических групп, что не уведомили МЧС о сложном маршруте.

Российские власти увеличили штрафы за нарушения в сфере пешего туризма. Об изменениях рассказала зампред Госдумы по развитию туринфраструктуры Наталья Костенко на форуме в Калининграде.

В первую очередь, речь идет о штрафах для неаттестованных инструкторов-гидов и туристических групп, которые не уведомили МЧС о маршруте.

«Еще одно важное направление – это выход инструктора с группой на опасный маршрут без уведомления МЧС. (…) Сюда же относятся и неаттестованные инструкторы-проводники. За это предполагаются штрафы в размере 7-10 тыс. рублей для физлиц и до 200 тыс. рублей для должностных лиц»

- Наталья Костенко

Штрафы будут накладываться и на повторные нарушения. Ими будет заниматься уже суд. Решением о наказании за первое нарушение будут заниматься местные власти, добавила она.

Отметим, что ранее МЧС предоставило отчет о происшествиях с туристами. Оказалось, что большее число ЧП случалось с незарегистрированными группами, на поиск которых ведомство также тратило больше времени.