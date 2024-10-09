Руководителя тургруппы накажут за смерть участницы в КЧР

В Карачаево-Черкесии состоится суд над руководителем туристической группы, из-за которого погибла юная участницы похода. Она упала в бурную реку на сложном участке маршрута.

Дело над ставропольцем, из-за которого погибла юная туристка во время похода, рассмотрит Зеленчукский суд в Карачаево-Черкесии, рассказали в СУ СКР по республике.

Согласно следствию, обвиняемый, будучи руководителем спортивной федерации, собрал детский поход, в маршруте которого была опасная переправа через горную реку. В итоге, когда группа переходила этот сложный участок, одна из юных участниц упала в реку, и ее унесло течение. Позже тело было найдено в пойме реки.

В связи с этим на руководителя тургруппы завели уголовное дело по статье 109 УК РФ за причинение смерти по неосторожности во время исполнения профессиональных обязанностей.