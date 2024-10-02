Вестник Кавказа

Центр безопасности туризма открыли в КЧР

Центр безопасности туризма открыли в КЧР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Как повысить безопасность туристических услуг, выяснят в специальном учреждении в Карачаевске – центре "Безопасный туризм и сервис", который заработал на базе КЧГУ имени У. Д. Алиева.

Безопасность туруслуг на Северном Кавказе поможет улучшить Северо-Кавказский центр "Безопасный туризм и сервис" – он заработал на базе КЧГУ имени Алиева, который находится в Карачаевске, рассказали в пресс-службе главы региона.

"Центр будет выступать как учебно-методическая платформа, где планируется проведение курсов и тренингов для специалистов в сфере туризма, научных исследований и мероприятий, способствующих обмену опытом по обеспечению безопасности в туротрасли"

– заявление

Сотрудники центра, уточняется в сообщении, будут заниматься также исследованиями, которые помогут установить, в каком состоянии находится рынок туристических услуг.

Причем в поле зрения специалистов попадет эта сфера не только в КЧР, но и в других регионах. На основании этих исследований туроператоры и туристические агентства смогут получить помощь – узнать о новых стандартах безопасности и внедрить их.

В планах – запуск единого туристско-информационного центра Карачаево-Черкесии. В нем все желающие смогут получить свежие данные о том, насколько безопасны услуги и маршруты для туристов в регионе.

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