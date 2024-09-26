Курорт "Архыз" признали лучшим на Северном Кавказе

Курорт "Архыз" признан лучшим горнолыжным центром Северного Кавказа. Высокую оценку также получил отель комплекса.
Курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии получил знаковую премию Ski Business Awards 2024. Его признали лучшим на Северном Кавказе.
Высокой оценки также удостоился отель Arkhyz Royal Resort на территории центра. Эксперты признали его лучшим среди всех пристанищ для туристов горнолыжных комплексов.
Курорт "Эльбрус", расположенный в Кабардино-Балкарии, признан самым спортивным курортом региона, передает ТАСС.
Отметим, что курорт "Архыз" начал функционировать в 2013 году. За все время работы он принял более 4 млн любителей активного отдыха. Комплекс ранее отмечали наградами всероссийского уровня.