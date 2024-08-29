Вестник Кавказа

Какие законы вступят в силу в России с 1 октября?

Военные РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Что изменится в России с октября? О новом в российском законодательстве рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Изменения коснутся военных пенсионеров и работы платежных агентов.

Жизнь россиян изменится с 1 октября 2024 года – с этого в месяца вступят в силу несколько новых законов. О самых важных нововведениях рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Индексация пенсий военным пенсионерам

Пенсии, которые получают военные пенсионеры, будут проиндексированы – на 5,1 %. По словам спикера Госдумы, повышение пенсии почувствуют порядка 2,8 млн человек.

Деятельность платежных агентов

С октября начнет действовать закон о платежных агентах. Их услуги используются при оплате ЖКХ, мобильной связи и другого. Нововведения, подчеркнул Володин, должны сделать эту сферу максимально прозрачной.

"Зеркала" сайтов

Еще один закон связан с борьбой с "зеркалами" уже заблокированных сайтов. РКН получит полномочия для быстрой их блокировки. Кроме того, поисковики не будут выдавать информацию о таких копиях сайтов.

Индексация заплат бюджетников

Володин рассказал и о еще одной индексации: она коснется сотрудников федеральных учреждений, таких как медцентры, вузы, научные и культурные учреждения, а также силовые ведомства.

Легализация использования "сиротских" произведений искусства

Если срок охраны авторских прав еще не истек, но автор не известен, то использовать такое фото или, например, музыкальное произведение можно будет после обращения в специальную организацию. Отчисления пойдут на особые счета, и если автор объявится, то он сможет получить их.

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