Какие законы вступят в силу в России 1 сентября?

Что изменится в России с 1 сентября 2024 года? Новые законы коснутся уроков труда и ОБЖ в школе, такси и работы гидов и экскурсоводов, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

С 1 сентября 2024 года в России начнет действовать ряд новых законов, подробно о них написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Уроки труда в школе

По словам председателя ГД, с нового учебного года в школах вводятся обязательные уроки труда (технологии). Их будут проводить для учеников начальных и средних классов.

Володин напомнил о важности трудового воспитания.

"Если с детства ребенку прививать трудолюбие, это станет хорошим фундаментом для развития и залогом его успеха в будущем"

– спикер Госдумы

Уроки "Основы безопасности и защиты родины"

Вместо привычного предмета ОБЖ с сентября в школах будут преподавать такой предмет, как "Основы безопасности и защиты Родины"

Страхование пассажиров в такси

Вячеслав Володин также поведал о нововведение, которое позволит защитить права пассажиров такси. С сентября перевозчики обязаны страховать гражданскую ответственность, связанную с нанесением вреда жизни и здоровью пассажиров.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Соответствующий договор будет подписываться на каждое легковое такси из регионального реестра, информацию о нем надо будет размещать в салоне машины.

Новые требования к экскурсоводам и гидам

Ряд изменений касается сферы туризма. Теперь все экскурсоводы и гиды-переводчики должны будут перед работой заключать договор. Кроме того, свои услуги они должны будут оказывать в очном формате.