Какие законы вступят в силу в России 1 сентября?

С 1 сентября 2024 года в России начнет действовать ряд новых законов, подробно о них написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Уроки труда в школе
По словам председателя ГД, с нового учебного года в школах вводятся обязательные уроки труда (технологии). Их будут проводить для учеников начальных и средних классов.
Володин напомнил о важности трудового воспитания.
"Если с детства ребенку прививать трудолюбие, это станет хорошим фундаментом для развития и залогом его успеха в будущем"
– спикер Госдумы
Уроки "Основы безопасности и защиты родины"
Вместо привычного предмета ОБЖ с сентября в школах будут преподавать такой предмет, как "Основы безопасности и защиты Родины"
Страхование пассажиров в такси
Вячеслав Володин также поведал о нововведение, которое позволит защитить права пассажиров такси. С сентября перевозчики обязаны страховать гражданскую ответственность, связанную с нанесением вреда жизни и здоровью пассажиров.
Соответствующий договор будет подписываться на каждое легковое такси из регионального реестра, информацию о нем надо будет размещать в салоне машины.
Новые требования к экскурсоводам и гидам
Ряд изменений касается сферы туризма. Теперь все экскурсоводы и гиды-переводчики должны будут перед работой заключать договор. Кроме того, свои услуги они должны будут оказывать в очном формате.