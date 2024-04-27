Какие законы вступят в силу в России 1 июля?

Ряд новых законов начнет действовать в России в июле 2024 года. Они касаются защиты от мошенников, мер соцподдержки, защиты прав должников и банкротства.

Вступление в силу нескольких российских законов произойдет в июле, подробности рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Изменения коснутся социальной поддержки, борьбы с телефонными мошенниками и проблем должников по кредитам.

Освобождение от комиссии при оплате ЖКХ

Ряд граждан смогут не платить банкам комиссию, оплачивая счета за коммунальные услуги. Это касается многодетных, пенсионеров и инвалидов, а также ветеранов боевых действий.

Создание единая цифровой платформы в социальной сфере

С июля в России заработает единая централизованная платформа в социальной сфере. На ней будут собираться решения о предоставлении мер поддержки нуждающимся в ней гражданам. Новшество позволит упростить соответствующие процедуры.

Борьба с мошенниками

Начиная с июля российские банки будут обязаны проводить проверку подозрительных транзакций, при этом они смогут даже приостанавливать их на два дня, независимо от желания клиента.

Более того, банки, которые пренебрегут этой обязанностью, обяжут выплачивать компенсации пострадавшим от рук мошенников.

Погашение долгов по кредитам

Меняется порядок выплаты задолженности по кредитам. На данный момент неустойка выплачивается третьей, сразу после задолженности по процентам и по основному долгу. С июля неустойку нужно будет платить чуть ли не в последнюю очередь. Это поможет россиянам быстрее гасить долги.

Внесудебное банкротство

Упрощается процедура внесудебного банкротства. Ряд справок, которые ранее россиянам надо было собирать самостоятельно, теперь будут запрашиваться напрямую у соответствующих ведомств.

Права должников

С июля будет четко определен срок, за который должны будут закрываться исполнительные производства в отношении должников, которые исполнили требования или признаны банкротами. Сейчас этот процесс может занимать месяцы, с 1 июля по закону он не должен будет длиться дольше трех рабочих дней.