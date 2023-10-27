Темой заседания Госдумы станет ратификация договора с Ираном

Завтра, 8 апреля, депутаты Государственной думы РФ на своем пленарном заседании обсудят ратификацию Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, который был внесен президентом страны.

Депутаты Государственной думы России завтра соберутся на очередное заседание, на котором ими будет рассмотрен законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, сообщил сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает пресс-служба.

"Рассмотрим его на пленарном заседании во вторник"

- Вячеслав Володин

Документ, который был подписан в ходе январского визита в Россию президента Ирана Масуда Пезешкиана, был внесен в Думу на ратификацию президентом России Владимиром Путиным в марте, напоминает ТАСС.

Документ определяет правовые рамки долгосрочного сотрудничества Москвы и Тегерана на долгосрочную перспективу и закрепляет статус двух стран как стратегических партнеров, охватывая все сферы взаимодействия, включая международное и межпарламентское сотрудничество, а также укрепление кооперации в области безопасности и обороны.