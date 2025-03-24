В Кремле сообщили о непрекращающихся контактах с Ираном

РФ готова сделать все в целях урегулирования иранской ядерной проблемы, сообщили в Кремле. Там отметили при этом, что данный вопрос необходимо решать исключительно с помощью политико-дипломатических средств

Россия находится в постоянном контакте с Ираном. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность посредничества страны в диалоге между Исламской Республикой и Соединенными Штатами.

"Мы находимся в постоянной консультации с нашими иранскими партнерами, в том числе и по ядерной сделке. Постоянно осуществляем контакты, проводим консультации по этому вопросу. Этот процесс будет продолжаться, в том числе и в ближайшее время"

– представитель Кремля

Он также подчеркнул, что Москва готова поспособствовать решению данной проблемы с помощью политико-дипломатических средств.

"Россия готова приложить все усилия, сделать все возможное, с тем чтобы способствовать урегулированию этой проблемы политико-дипломатическими средствами"

– пресс-секретарь главы государства

Напомним, накануне в Иране в очередной раз сообщили, что не будут вступать в прямые переговоры с США по ядерной проблеме. Как отметил глава МИД ИРИ, в этом нет никакого смысла, поскольку американская сторона регулярно угрожает им силой и выражает противоречивые позиции через своих официальных лиц.