Какие законы вступят в силу в России 1 мая?

Несколько новых законов вступят в силу в России в скором времени, полный список документов, которые начнут действовать в следующем месяце, опубликован на сайте Госдумы.
Лимит на переводы
С 1 мая граждане смогут пользоваться увеличенным лимитом на переводы между своими счетами, открытыми в разных банках, не платя при этом комиссию.
Этот порог составит 30 млн рублей в месяц. Количество переводов может быть любым, главное, чтобы общая сумма не превышала лимита.
Целевое обучение
С начала мая станут более прозрачными процедуры, связанные с целевым обучением.
Заявки на такое обучение получают публичный характер. Абитуриентам будет доступна информация о поддержке на время учебы и о будущем работодателе.
Акцизы на алкоголь
С мая вырастают акцизы на спиртные напитки, в том числе вино, включая игристые. На вино ставка акциза достигнет 108 рублей за литр.
Права должников за ЖКХ
С третьего мая небольшие послабления сделают для тех, кто накопил долги за жилищно-коммунальные услуги. Увеличен список лиц, которым запрещено задействовать коллекторов для возврата долгов.
Поиск пропавших родственников
С 15 мая близкие родственники россиян, пропавших без вести, станут лицами, которые должны в обязательном порядке проходить генетическую экспертизу. Эти данные сохранятся до того, как будет найден пропавший.