Какие законы вступят в силу в России 1 мая?

Жизнь россиян изменится с мая 2024 года: в течение месяца начнут действовать несколько новых законов. Они связаны в том числе с банковскими переводами, целевым обучением и акцизами на спиртные напитки.

Несколько новых законов вступят в силу в России в скором времени, полный список документов, которые начнут действовать в следующем месяце, опубликован на сайте Госдумы.

Лимит на переводы

С 1 мая граждане смогут пользоваться увеличенным лимитом на переводы между своими счетами, открытыми в разных банках, не платя при этом комиссию.

Этот порог составит 30 млн рублей в месяц. Количество переводов может быть любым, главное, чтобы общая сумма не превышала лимита.

Целевое обучение

С начала мая станут более прозрачными процедуры, связанные с целевым обучением.

Заявки на такое обучение получают публичный характер. Абитуриентам будет доступна информация о поддержке на время учебы и о будущем работодателе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Акцизы на алкоголь

С мая вырастают акцизы на спиртные напитки, в том числе вино, включая игристые. На вино ставка акциза достигнет 108 рублей за литр.

Права должников за ЖКХ

С третьего мая небольшие послабления сделают для тех, кто накопил долги за жилищно-коммунальные услуги. Увеличен список лиц, которым запрещено задействовать коллекторов для возврата долгов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поиск пропавших родственников

С 15 мая близкие родственники россиян, пропавших без вести, станут лицами, которые должны в обязательном порядке проходить генетическую экспертизу. Эти данные сохранятся до того, как будет найден пропавший.