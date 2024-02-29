Какие законы вступят в силу с 1 апреля 2024 года в России?

Новые законы начнут действовать в России с апреля 2024 года. Их перечислил в сообщении в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Одно из главных нововведений – упрощение ремонта памятников Великой Отечественной войны.
Индексация социальных пенсий
По его словам, со следующего месяца россиян ждет индексация социальных пенсий.
"На 7,5% будут проиндексированы социальные пенсии. Благодаря этому решению выплаты повысятся для 4,1 млн человек"
– председатель ГД
Запрет "наливаек" в жилых домах
По словам Володина, с нового месяца начнет действовать закон о запрете "наливаек", расположенных в жилых домах. Он напомнил, что Госдума приняла его в ответ на соответствующий запрос россиян, недовольных тем, что по ночам вокруг таких торговых точек собираются асоциальные личности.
Краткосрочная аренда квартир в жилых домах
Спикер уточнил, что ряд ограничений начнет действовать при сдаче в аренду квартир, которые находятся в жилых домах.
- Владелец сдаваемой квартиры должен принимать во внимание права и интересы соседей.
- Квартиру можно сдавать только если в ней установлены счетчики: это поможет избежать ситуации, когда за временного жильца платят соседи.
Получение водительских прав
Согласно новому закону о получении водительских прав, сдавать экзамен и получать права не смогут те, кто получал административное наказание за нетрезвое вождение. Не пустят на экзамен и тех, кто был лишен прав.
Другие изменения связаны с пересдачами. Четвертая и далее пересдачи станут возможны только после полугода и до истечения 9 месяцев со дня предыдущего экзамена.