В Госдуме рассказали о начинающих действовать в России новых законах

В конце февраля, а также в течение марта в России начали или начнут действовать ряд новых законов. Перечень этих законов опубликован на сайте Госдумы.
Закон об изъятии имущества за фейки об армии
Так, с 25 февраля вступил в силу закон о конфискации имущества за преступление против безопасности России.
По словам председателя Госдумы, он позволит лишать имущества тех, кто распространяет фейки о российской армии, а также "поливает грязью страну", находясь при этом за рубежом.
"Негодяи будут лишены почетных званий, а их имущество, деньги и иные ценности будут конфискованы"
– Вячеслав Володин
Запрет на увольнение родителей-одиночек
Он также поведал, что с 25-го числа начал действовать закон, согласно которому работодатели больше не смогут увольнять одиноких мам и пап, воспитывающих детей до 16 лет. (Ранее до 14 лет).
"Увольнение мамы, которая одна растит ребенка, может оставить семью без средств к существованию. Мы должны защитить одиноких родителей, а работодатели – понимать свою ответственность"
– председатель ГД
Новые права собственников аварийного жилья
Кроме того, вступил в силу закон, согласно которому собственники аварийного жилья смогут получить другое по договору спецнайма вне очереди.
"Принятый закон уравнивает их в правах с нанимателями соцжилья, которое признано аварийным, - они уже имели право вне очереди получить другое жилье по договору соцнайма"
– Госдума РФ
Какие еще законы вступают в силу?
Целый ряд законов начнет действовать в марте. Они касаются безопасности ТЭК, мониторинга окружающей среды, автострахования, системы страхования вкладов, стандартов транспортного обслуживания, защиты животных, контроля за производством табачной и винодельческой продукции, а также господдержки НКО, которые занимаются вопросами семьи.
В частности, в эту пятницу вступает в силу закон о мониторинге состояния окружающей среды.
"В России появится система государственного экомониторинга. Она предназначена для всестороннего и своевременного информирования граждан и органов власти о состоянии окружающей среды и позволит оперативно предотвращать угрозы"
– говорится в тексте
В системе будут содержаться данные о состоянии воздуха, водоемов, лесов и земель, а также сведения о выбросах.