Вестник Кавказа

Россия ввела полугодовой запрет на экспорт бензина

Бензовоз
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С 1 марта и до конца лета экспорт бензина из России запрещен, следует из решения правительства страны. Исключение сделано для стран ЕАЭС.

Российский бензин не будет продаваться за границу в течение полугода, кабмином введен запрет на экспорт.

"Правительство приняло меры для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период весенних полевых работ. Правительство с 1 марта вводит временный запрет на экспорт бензина… Ограничения на экспорт бензина вводятся на полгода - с 1 марта по 31 августа"

– правительство РФ

Отказ от поставок топлива за границу поможет ситуации на внутреннем рынке. Ввести запрет на экспорт предложил ранее вице-премьер РФ Александр Новак.

Запрет не коснется поставок в рамках межправсоглашений, включая страны ЕАЭС. Также разрешено вывозить бензин в рамках гуманитарной помощи и гражданами для личного пользования.

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