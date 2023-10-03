Россия с 1 марта планирует запретить экспорт бензина

В РФ на шесть месяцев планируется ввести запрет на продажу в другие страны бензина. Исключение будет сделано для ряда уже согласованных поставок.

С 1 марта Россия намерена запретить экспорт бензина, ограничение будет действовать шесть месяцев.

Предложение о запрете на экспорт поступило от вице-премьера Александра Новака, запрет призван стабилизировать цены на топливо внутри в весенне-летний сезон, когда спрос повышается.

Представитель Новака подтвердил планы правительства по экспортным ограничениям.

При этом уже согласованные поставки отечественного бензина в страны ЕАЭС - Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, а также в Узбекистан, Абхазию, Монголию и Южную Осетию, ограничение не затронет.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил введение такого запрета, сообщает РБК.

Также планируется с началом весны увеличить продажи дизтоплива на бирже на 16%.