Вестник Кавказа

Россия с 1 марта планирует запретить экспорт бензина

Заправка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В РФ на шесть месяцев планируется ввести запрет на продажу в другие страны бензина. Исключение будет сделано для ряда уже согласованных поставок.

С 1 марта Россия намерена запретить экспорт бензина, ограничение будет действовать шесть месяцев.

Предложение о запрете на экспорт поступило от вице-премьера Александра Новака, запрет призван стабилизировать цены на топливо внутри в весенне-летний сезон, когда спрос повышается.

Представитель Новака подтвердил планы правительства по экспортным ограничениям.

При этом уже согласованные поставки отечественного бензина в страны ЕАЭС - Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, а также в Узбекистан, Абхазию, Монголию и Южную Осетию, ограничение не затронет.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил введение такого запрета, сообщает РБК.

Также планируется с началом весны увеличить продажи дизтоплива на бирже на 16%.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1960 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ингушетия, Дагестан и Чечня – аутсайдеры по доступности бензина в России

Ингушетия, Дагестан и Чечня – аутсайдеры по доступности бензина в России

Россия стала лидером по поставкам бензина в Грузию

Россия стала лидером по поставкам бензина в Грузию

Заправки в Грузии проверили на наличие качественного топлива

Заправки в Грузии проверили на наличие качественного топлива

В России рекордно подешевела гречка

В России рекордно подешевела гречка

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы