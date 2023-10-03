Где в мире самый дешевый  бензин

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2021-2022 годах более чем в 90 странах мира случились топливные протесты. Что определяет цену на бензин и где самый дешевый бензин в мире - рассказываем в этом материале.

Бензин - один из основных видов автомобильного топлива. В настоящий момент в мире более 1,5 млрд автомобилей, половина из которых заправляется бензином. Вот почему бензин - важная часть расходов среднестатистической семьи, а цены на топливо нередко провоцируют недовольство и даже протесты.

Из чего складывается цена на бензин?

На цену бензина влияет множество факторов, которые можно разделить на две категории: первичные и вторичные. К первичным факторам относятся:

Стоимость добычи нефти - 25-50% стоимости бензина Стоимость переработки нефти - 6-20% стоимости бензина Стоимость транспортировки нефти - 8-12% стоимости бензина Налоги и акцизы - 12-50%

В России, например, стоимость производства одна из самых низких в мире, но при этом одни из самых высоких налогов. При этом в США ситуация диаметрально противоположная: стоимость добычи и производства высокая, а налоги - низкие.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вторичные факторы, определяющие стоимость бензина, влияют непосредственно на цену, которую автомобилисты видят на табло АЗС:

Бренд АЗС Расположение АЗС Местная конкуренция Способ доставки топлива Сроки и другие условия контракта, заключенного с поставщиком Особенности определенной заправки: качество оборудования, затраты на оплату труда сотрудников, аренда помещения и пр.

Самый дешевый бензин в мире

Средняя цена бензина в мире составляет чуть более 130 рублей за литр, что в два раза больше, чем в России. В целом общемировая тенденция такова, что чем развитее страна, тем дороже в ней стоит бензин, и наоборот: в бедных странах бензин, как правило, стоит дешево.

По состоянию на начало октября 2023 года самый дешевый бензин в мире в Венесуэле, Иране и Ливии: там стоимость бензина-аналога российскому АИ-95 составляет около 5 рублей за литр. Во всех трёх странах цена на бензин поддерживается за счёт значительных государственных субсидий, поскольку любое повышение цен на бензин чревато протестами. Правда, в последнее время в Иране действуют некоторые ограничения: бензина по низкой цене можно купить не более 150 литров в месяц.

Сколько стоит бензин на Ближнем Востоке?

Стоимость литра бензина на Ближнем Востоке варьируется от 34 до 196 рублей за литр. Самый дешевый (Кроме Ирана и Кувейта) бензин на Ближнем Востоке в:

в Египте - 37 р/л,

в Бахрейне - 53 р/л,

в Ираке - 57 р/л,

в Катаре - 58 р/л,

в Омане - 62 р/л

в Саудовской Аравии - 62 р/л

Самый дорогой ближневосточный бензин:

в Сирии - 196 р/л,

в Израиле - 188 р/л,

в Иордании -170 р/л,

в Турции - 140 р/л,

в Ливане - 93 р/л,

в ОАЭ - 90 р/л.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бензин в странах СНГ

Самый дешевый бензин среди стран, входящих в СНГ, в Туркменистане и Казахстане: литр АИ-95 в среднем стоит 45 рублей.

Дороже всего бензин в Армении - целых 116 рублей за литр.

В России, Азербайджане и Таджикистане цены на бензин примерно одинаковые - около 60 рублей за литр.

В Киргизии бензин чуть дороже: 73 рубля за литр.

В Узбекистане и Белоруссии стоимость литра бензина составляет 93 рубля за литр.

Среди стран Южного Кавказа в Грузии самый дорогой бензин после Армении: 112 рублей за литр АИ-95.

Самый дорогой бензин в мире

Самый дорогой бензин в мире в Гонконге: литр бензина-эквивалента АИ-98 (АИ-95 в Гонконге нет) в административном районе КНР стоит более 300 рублей, при этом 30% его стоимости составляют налоги. Также в десятку стран с самым дорогим бензином входят:

Исландия - 230 рублей за литр

Монако - 225 рублей за литр

Нидерланды - 223 рубля за литр

Лихтенштейн, Норвегия, Греция, Дания, Италия, Финляндия - около 215 рублей за литр

Швейцария, Сингапур, Франция, Барбадос - около 200 рублей за литр.

В среднем по Европе стоимость бензина варьируется от 140 до 190 рублей за литр эквивалента АИ-95.

Стоимость литра бензина в США составляет 105-110 рублей.

Цены приведены по текущему курсу: 1 доллар - 99 рублей.