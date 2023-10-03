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Где в мире самый дешевый  бензин

Екатерина Винник
Заправка в ОАЭ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В 2021-2022 годах более чем в 90 странах мира случились топливные протесты. Что определяет цену на бензин и где самый дешевый бензин в мире - рассказываем в этом материале. 

Бензин - один из основных видов автомобильного топлива. В настоящий момент в мире более 1,5 млрд автомобилей, половина из которых заправляется бензином. Вот почему бензин - важная часть расходов среднестатистической семьи, а цены на топливо нередко провоцируют недовольство и даже протесты.

Из чего складывается цена на бензин?

На цену бензина влияет множество факторов, которые можно разделить на две категории: первичные и вторичные. К первичным факторам относятся: 

  1. Стоимость добычи нефти - 25-50% стоимости бензина 
  2. Стоимость переработки нефти - 6-20% стоимости бензина 
  3. Стоимость транспортировки нефти - 8-12% стоимости бензина 
  4. Налоги и акцизы - 12-50% 

В России, например, стоимость производства одна из самых низких в мире, но при этом одни из самых высоких налогов. При этом в США ситуация диаметрально противоположная: стоимость добычи и производства высокая, а налоги - низкие. 

Заправка
Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вторичные факторы, определяющие стоимость бензина, влияют непосредственно на цену, которую автомобилисты видят на табло АЗС

  1. Бренд АЗС 
  2. Расположение АЗС 
  3. Местная конкуренция 
  4. Способ доставки топлива 
  5. Сроки и другие условия контракта, заключенного с поставщиком 
  6. Особенности определенной заправки: качество оборудования, затраты на оплату труда сотрудников, аренда помещения и пр. 

Самый дешевый бензин в мире 

Средняя цена бензина в мире составляет чуть более 130 рублей за литр, что в два раза больше, чем в России. В целом общемировая тенденция такова, что чем развитее страна, тем дороже в ней стоит бензин, и наоборот: в бедных странах бензин, как правило, стоит дешево. 

По состоянию на начало октября 2023 года самый дешевый бензин в мире в Венесуэле, Иране и Ливии: там стоимость бензина-аналога российскому АИ-95 составляет около 5 рублей за литр. Во всех трёх странах цена на бензин поддерживается за счёт значительных государственных субсидий, поскольку любое повышение цен на бензин чревато протестами. Правда, в последнее время в Иране действуют некоторые ограничения: бензина по низкой цене можно купить не более 150 литров в месяц.  

Сколько стоит бензин на Ближнем Востоке? 

Стоимость литра бензина на Ближнем Востоке варьируется от 34 до 196 рублей за литр. Самый дешевый (Кроме Ирана и Кувейта) бензин на Ближнем Востоке в: 

  • в Египте - 37 р/л, 
  • в Бахрейне - 53 р/л, 
  • в Ираке - 57 р/л, 
  • в Катаре - 58 р/л,
  • в Омане - 62 р/л
  • в Саудовской Аравии - 62 р/л 

Самый дорогой ближневосточный бензин: 

  • в Сирии - 196 р/л,
  • в Израиле - 188 р/л, 
  • в Иордании -170 р/л,
  • в Турции - 140 р/л, 
  • в Ливане - 93 р/л,
  • в ОАЭ - 90 р/л.  
Заправка в ОАЭ
Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бензин в странах СНГ 

  • Самый дешевый бензин среди стран, входящих в СНГ, в Туркменистане и Казахстане: литр АИ-95 в среднем стоит 45 рублей.
  • Дороже всего бензин в Армении - целых 116 рублей за литр.
  • В России, Азербайджане и Таджикистане цены на бензин примерно одинаковые - около 60 рублей за литр.
  • В Киргизии бензин чуть дороже: 73 рубля за литр. 
  • В Узбекистане и Белоруссии стоимость литра бензина составляет 93 рубля за литр. 

Среди стран Южного Кавказа в Грузии самый дорогой бензин после Армении: 112 рублей за литр АИ-95. 

Самый дорогой бензин в мире 

Самый дорогой бензин в мире в Гонконге: литр бензина-эквивалента АИ-98 (АИ-95 в Гонконге нет) в административном районе КНР стоит более 300 рублей, при этом 30% его стоимости составляют налоги. Также в десятку стран с самым дорогим бензином входят: 

  • Исландия - 230 рублей за литр 
  • Монако  - 225  рублей за литр
  • Нидерланды - 223 рубля за литр
  • Лихтенштейн, Норвегия, Греция, Дания, Италия, Финляндия - около 215 рублей за литр 
  • Швейцария, Сингапур, Франция, Барбадос - около 200 рублей за литр. 

В среднем по Европе стоимость бензина варьируется от 140 до 190 рублей за литр эквивалента АИ-95. 

Стоимость литра бензина в США составляет 105-110 рублей. 

Цены приведены по текущему курсу: 1 доллар - 99 рублей. 

Российский бензин пользуется популярностью в Азербайджане

Российский бензин пользуется популярностью в Азербайджане

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