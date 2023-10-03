Где в мире самый дешевый  бензин

Бензин - один из основных видов автомобильного топлива. В настоящий момент в мире более 1,5 млрд автомобилей, половина из которых заправляется бензином. Вот почему бензин - важная часть расходов среднестатистической семьи, а цены на топливо нередко провоцируют недовольство и даже протесты.
Из чего складывается цена на бензин?
На цену бензина влияет множество факторов, которые можно разделить на две категории: первичные и вторичные. К первичным факторам относятся:
- Стоимость добычи нефти - 25-50% стоимости бензина
- Стоимость переработки нефти - 6-20% стоимости бензина
- Стоимость транспортировки нефти - 8-12% стоимости бензина
- Налоги и акцизы - 12-50%
В России, например, стоимость производства одна из самых низких в мире, но при этом одни из самых высоких налогов. При этом в США ситуация диаметрально противоположная: стоимость добычи и производства высокая, а налоги - низкие.
Вторичные факторы, определяющие стоимость бензина, влияют непосредственно на цену, которую автомобилисты видят на табло АЗС:
- Бренд АЗС
- Расположение АЗС
- Местная конкуренция
- Способ доставки топлива
- Сроки и другие условия контракта, заключенного с поставщиком
- Особенности определенной заправки: качество оборудования, затраты на оплату труда сотрудников, аренда помещения и пр.
Самый дешевый бензин в мире
Средняя цена бензина в мире составляет чуть более 130 рублей за литр, что в два раза больше, чем в России. В целом общемировая тенденция такова, что чем развитее страна, тем дороже в ней стоит бензин, и наоборот: в бедных странах бензин, как правило, стоит дешево.
По состоянию на начало октября 2023 года самый дешевый бензин в мире в Венесуэле, Иране и Ливии: там стоимость бензина-аналога российскому АИ-95 составляет около 5 рублей за литр. Во всех трёх странах цена на бензин поддерживается за счёт значительных государственных субсидий, поскольку любое повышение цен на бензин чревато протестами. Правда, в последнее время в Иране действуют некоторые ограничения: бензина по низкой цене можно купить не более 150 литров в месяц.
Сколько стоит бензин на Ближнем Востоке?
Стоимость литра бензина на Ближнем Востоке варьируется от 34 до 196 рублей за литр. Самый дешевый (Кроме Ирана и Кувейта) бензин на Ближнем Востоке в:
- в Египте - 37 р/л,
- в Бахрейне - 53 р/л,
- в Ираке - 57 р/л,
- в Катаре - 58 р/л,
- в Омане - 62 р/л
- в Саудовской Аравии - 62 р/л
Самый дорогой ближневосточный бензин:
- в Сирии - 196 р/л,
- в Израиле - 188 р/л,
- в Иордании -170 р/л,
- в Турции - 140 р/л,
- в Ливане - 93 р/л,
- в ОАЭ - 90 р/л.
Бензин в странах СНГ
- Самый дешевый бензин среди стран, входящих в СНГ, в Туркменистане и Казахстане: литр АИ-95 в среднем стоит 45 рублей.
- Дороже всего бензин в Армении - целых 116 рублей за литр.
- В России, Азербайджане и Таджикистане цены на бензин примерно одинаковые - около 60 рублей за литр.
- В Киргизии бензин чуть дороже: 73 рубля за литр.
- В Узбекистане и Белоруссии стоимость литра бензина составляет 93 рубля за литр.
Среди стран Южного Кавказа в Грузии самый дорогой бензин после Армении: 112 рублей за литр АИ-95.
Самый дорогой бензин в мире
Самый дорогой бензин в мире в Гонконге: литр бензина-эквивалента АИ-98 (АИ-95 в Гонконге нет) в административном районе КНР стоит более 300 рублей, при этом 30% его стоимости составляют налоги. Также в десятку стран с самым дорогим бензином входят:
- Исландия - 230 рублей за литр
- Монако - 225 рублей за литр
- Нидерланды - 223 рубля за литр
- Лихтенштейн, Норвегия, Греция, Дания, Италия, Финляндия - около 215 рублей за литр
- Швейцария, Сингапур, Франция, Барбадос - около 200 рублей за литр.
В среднем по Европе стоимость бензина варьируется от 140 до 190 рублей за литр эквивалента АИ-95.
Стоимость литра бензина в США составляет 105-110 рублей.
Цены приведены по текущему курсу: 1 доллар - 99 рублей.