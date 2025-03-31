В МИД РФ высказались о сроках открытия генконсульства в Армении

В МИД России высказались о планах открытия генконсульства РФ в Сюникской области Армении.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о планах по открытию генконсульства РФ в Капане Сюникской области Армении. По словам Захаровой, конкретные сроки открытия станут известны примерно через месяц.

"Рассчитываем, что к маю выйдем на конкретные договоренности по срокам открытия генконсульства. Мы убеждены, что последовательное расширение российского присутствия в стратегически важном районе на юге республики отвечает долгосрочным интересам и Армении, и России, и региона в целом"

– Мария Захарова

По словам Захаровой, открытие диппредставительства в Сюникской области важно в контексте развития ЕАЭС и новых соглашений с Ираном о зоне свободной торговли.

Отметим, что Сюникская область Армении граничит с Азербайджаном и Ираном.