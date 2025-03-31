Вестник Кавказа

В МИД РФ высказались о сроках открытия генконсульства в Армении

В МИД РФ высказались о сроках открытия генконсульства в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД России высказались о планах открытия генконсульства РФ в Сюникской области Армении.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о планах по открытию генконсульства РФ в Капане Сюникской области Армении. По словам Захаровой, конкретные сроки открытия станут известны примерно через месяц. 

"Рассчитываем, что к маю выйдем на конкретные договоренности по срокам открытия генконсульства. Мы убеждены, что последовательное расширение российского присутствия в стратегически важном районе на юге республики отвечает долгосрочным интересам и Армении, и России, и региона в целом"

– Мария Захарова 

По словам Захаровой, открытие диппредставительства  в Сюникской области важно в контексте развития ЕАЭС и новых соглашений с Ираном о зоне свободной торговли. 

Отметим, что Сюникская область Армении граничит с Азербайджаном и Ираном.

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