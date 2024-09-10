Вестник Кавказа

Россияне встретят Новый год с отечественным алкоголем

Россияне встретят Новый год с отечественным алкоголем
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дефицита вин к новогодним праздникам в России не ожидается. В Минпромторге рассказали, что на полках магазинов будет больше отечественной алкогольной продукции.

Проблем с наличием алкоголя к Новому году в России не будет - торговые сети страны полностью обеспечены, заверил статс-секретарь - замглавы Минпромторга Роман Чекушов.

"Мы внимательно работаем вместе с сетями над инициативой по увеличению представленности отечественных вин на полках. Сейчас такой регуляторный механизм находится на общественном обсуждении. С точки зрения обеспеченности у нас нет никаких сомнений, что к Новому году на полках будет все"

– Чекушов

Он добавил, что снижения поставок по российским винам и алкоголю из дружественных стран нет. Напитки из других государств поступают на рынок в рамках параллельного импорта, передает ТАСС.

Этой зимой новогодние каникулы начнутся с воскресенья 29 декабря по среду 8 января. Продолжительность зимних праздников составит 11 дней.

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