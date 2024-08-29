Вестник Кавказа

Пять проектов о мигрантах рассмотрят в России

Пять проектов о мигрантах рассмотрят в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Госдума приступит к рассмотрению проектов о пресечении незаконной миграции в России. Работу планируют начать на этой неделе.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о скором начале работы над пятью проектами о пресечении незаконной миграции.

Он отметил, что парламентские комитеты приступят к рассмотрению проектов на этой неделе.

"Вот сейчас завершена работа и подготовлены пять законодательных инициатив, которые начнут рассматриваться уже буквально на этой неделе комитетами"

- Вячеслав Володин

Володин добавил, что по части из проектов уже получены положительные заключения.

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