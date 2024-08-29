Пять проектов о мигрантах рассмотрят в России

Госдума приступит к рассмотрению проектов о пресечении незаконной миграции в России. Работу планируют начать на этой неделе.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о скором начале работы над пятью проектами о пресечении незаконной миграции.
Он отметил, что парламентские комитеты приступят к рассмотрению проектов на этой неделе.
"Вот сейчас завершена работа и подготовлены пять законодательных инициатив, которые начнут рассматриваться уже буквально на этой неделе комитетами"
- Вячеслав Володин
Володин добавил, что по части из проектов уже получены положительные заключения.