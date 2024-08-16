Трудовым мигрантам запретят привозить семьи в Россию – Володин

Государственная Дума разрабатывает закон, по которому въезд трудовых мигрантов с семьями на территорию России будет запрещен. Подробности рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью "Россия 24".
По его словам, депутаты сейчас разрабатывают соответствующую законодательную инициативу.
Володин подчеркнул, что уже понятно: большая часть законодателей выступят в поддержку закона, причем неважно, к какой партии они относятся.
Спикер напомнил о новых, и весьма жестких законодательных нормах, которые были приняты летом: согласно им, нарушителей закона ждет выдворение из страны, после чего им въезд в Россию становится для них невозможен.
Он добавил, что планируется ужесточить и ответственность работодателей за трудящихся у них мигрантов.
"При этом не может человек, приехав сам работать, еще с собой везти членов семьи"
– Володин