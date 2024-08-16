Вестник Кавказа

Трудовым мигрантам запретят привозить семьи в Россию – Володин

Памирские платья
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Госдума готовит законопроект, который введет запрет для трудовых мигрантов приезжать в Россию вместе со своими семьями. По словам Вячеслава Володина, он будет поддержан большинством депутатов.

Государственная Дума разрабатывает закон, по которому въезд трудовых мигрантов с семьями на территорию России будет запрещен. Подробности рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью "Россия 24".

По его словам, депутаты сейчас разрабатывают соответствующую законодательную инициативу.

Володин подчеркнул, что уже понятно: большая часть законодателей выступят в поддержку закона, причем неважно, к какой партии они относятся.

Спикер напомнил о новых, и весьма жестких законодательных нормах, которые были приняты летом: согласно им, нарушителей закона ждет выдворение из страны, после чего им въезд в Россию становится для них невозможен.

Он добавил, что планируется ужесточить и ответственность работодателей за трудящихся у них мигрантов.

"При этом не может человек, приехав сам работать, еще с собой везти членов семьи"

– Володин

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