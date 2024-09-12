Спикер парламента Турции рассчитывает на встречу с Путиным

Глава парламента Турции Нуман Куртулмуш послезавтра будет принят российским президентом Владимиром Путиным, о таком пункте программы своего визита в Москву он рассказал в интервью первому заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Гусману.
"У нас очень насыщенная программа, в том числе в среду мы встречаемся с президентом Путиным"
– турецкий политик
Затем спикеру парламента Турции был задан вопрос, какое послание он передаст российскому лидеру от турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Конечно, я имею сейчас возможность еще раз передать от господина Эрдогана привет российскому народу, пожелания дружбы и сотрудничества"
– Куртулмуш
Он добавил, что вместе с ним в Москву приехала многочисленная "парламентская группа". В связи с этим председатель парламента Турции обратил внимание на большую роль, которую играет парламентская дипломатия.
Напомним, в августе стало известно о том, что спикер Госдумы Вячеслав Володин 25 сентября проведет встречу с председателем турецкого парламента.