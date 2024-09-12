Вестник Кавказа

Спикер парламента Турции рассчитывает на встречу с Путиным

Спикер парламента Турции рассчитывает на встречу с Путиным
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Председатель турецкого парламента Нуман Куртулмуш, который сейчас находится в России вместе с парламентской делегацией, рассказал о будущей встрече с президентом РФ и о том, какое послание он передаст Владимиру Путину от турецкого коллеги.

Глава парламента Турции Нуман Куртулмуш послезавтра будет принят российским президентом Владимиром Путиным, о таком пункте программы своего визита в Москву он рассказал в интервью первому заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Гусману.

"У нас очень насыщенная программа, в том числе в среду мы встречаемся с президентом Путиным"

– турецкий политик

Затем спикеру парламента Турции был задан вопрос, какое послание он передаст российскому лидеру от турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Конечно, я имею сейчас возможность еще раз передать от господина Эрдогана привет российскому народу, пожелания дружбы и сотрудничества"

– Куртулмуш

Он добавил, что вместе с ним в Москву приехала многочисленная "парламентская группа". В связи с этим председатель парламента Турции обратил внимание на большую роль, которую играет парламентская дипломатия.

Напомним, в августе стало известно о том, что спикер Госдумы Вячеслав Володин 25 сентября проведет встречу с председателем турецкого парламента.

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