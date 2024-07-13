Эрдоган: Турция не пренебрегает Востоком ради Запада

Президент Турции заявил, что Анкара укрепляет сотрудничество с ШОС, БРИКС и АСЕАН. Он подчеркнул, что Турция ставит во главу угла собственные интересы.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары укреплять сотрудничество с ШОС, БРИКС и АСЕАН. Он отметил, что Турция предприняла важные шаги в этом направлении.

Президент сообщил, что Анкара развивает сотрудничество с Западом, но при этом не пренебрегает Востоком. Эрдоган подчеркнул, что Турция добилась совершенно иного климата.

«Мы будем и дальше развивать наше сотрудничество с различными региональными организациями, ориентируясь на Турцию и ставя во главу угла интересы нашей страны»

- Реджеп Тайип Эрдоган

Ранее глава государства сказал, что Турция, несмотря на то, что обращена лицом на Запад, не будет отворачиваться от Востока. Он добавил, что Анкара хочет сотрудничать со всеми сторонами.

Турецкая многовекторность

Профессор Анкарского университета Тогрул Исмаил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что Турция и прежде развивала восточное направление внешней политики, однако теперь интенсифицирует его в виду усиления роли республики как мощного международного игрока.

"Турция заинтересована в контактах с БРИКС и ШОС ввиду многовекторности ее внешней политики. Интенсификация внешнеполитической работы на восточном направлении объясняется тем, что позиция Турции как регионального и международного игрока усиливается, что требует и развития многовекторного подхода во внешней политике. До этого турецкое руководство также говорило о желании быть полноправным членом и БРИКС и активно участвовать в ШОС, сейчас настало время для активных действий", - сказал он.

"Важно подчеркнуть, что многовекторность внешней политики Турции не означает какого-либо "разворота с Запада на Восток", укрепление турецких связей с не-западными международными организациями не ведет к снижению уровня отношений с западными структурами. Турция лишь заполняется те ниши, те свободные места в системе ее внешних связей, которым прежде уделялось меньше внимания. Сюда же можно включить и африканское направление внешней политики Турции, так как и в этом регионе в последнее время наши дипломаты весьма активны. Все это объясняется ростом роли Турции на международной арене", - отметил Тогрул Исмаил.

Профессор Анкарского университета обратил внимание, что таков общий подход Турции к внешней политике: связи с тем или иным внешним игроком не должны влиять на связи с другими государствами и организациями. "Например, отношения Турции с Россией никак не влияют на ее отношения с западными странами. Турция – самостоятельное государство и имеет право вести суверенную внешнюю политику. Одно другому не только не мешает, но и дополняет, дает Турции определенное преимущество. В этом и заключается геополитическая роль Турции: она находится в центре, между Западом и Востоком, между Югом и Севером", - пояснил он.

"Из-за это роли Турции не может не проводить многовекторную политику. Турция является европейской страной, но одновременно граничит с Ближним Востоком, соединяет континенты Европу и Азию. Она и средиземноморское государство, и балканское, и черноморское, и южно-кавказское, да и евразийское тоже. То есть у Турции всюду в соседних регионах есть свои интересы. Все это отражается во внешней политике, и чем более она усиливается как международлный игрок, тем больше в ее внешней политике проявляется многовекторность", - заключил Тогрул Исмаил.