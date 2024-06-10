Вестник Кавказа

Турция отказалась от выбора между Западом и Востоком

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Президент Турции заявил, что Анкара будет расширять связи с ШОС и БРИКС. Эрдоган отметил, что это вполне естественный процесс.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о намерениях Анкары расширять связи с БРИКС и ШОС. Он отметил, что Турция хочет развивать сотрудничество со всеми сторонами.

Эрдоган заявил, что Турция, несмотря на то, что обращена лицом на Запад, не будет отворачиваться от Востока и намерена наращивать отношения с Востоком.

Президент подчеркнул, что укрепление отношений с самыми быстрорастущими экономиками мира в Азии, Тихоокенском регионе и Индийской географии – вполне естественный процесс.

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