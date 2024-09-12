Путин провел переговоры со спикером парламента Турции

Встреча президента России Владимира Путина и председателя парламента Турции Нумана Куртулмуша состоялась сегодня в Москве. Турецкий политик совершает официальный визит в Россию, в Москве он находится уже несколько дней.

Российский президент Владимир Путин сегодня провел встречу со спикером турецкого парламента Нуманом Куртулмушем, сообщает пресс-служба Кремля.

Переговоры прошли в Кремле.

Ранее сегодня с Куртулмушем встретился спикер Госдумы Вячеслав Володин. Во вторник глава парламента Турции принял участие в переговорах со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

Кроме того, накануне турецкий политик Турции провел выступление в Дипломатической академии.

Напомним, ранее стало известно, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. Изначально об этом сообщили СМИ. Позже факт подачи заявки, причем полноценной, подтвердил помощник президента Юрий Ушаков. Он уточнил, что она рассматривается.

Кроме того, российская сторона пригласила президента Турции принять участие в саммите БРИКС. Мероприятие стартует в Казани 22 октября и продлится до 24 октября. Реджеп Тайип Эрдоган приглашение принял.