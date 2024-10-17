Саакашвили призвал протестовать на улицах

Экс-президент Грузии призвал оппозицию начать массовые протесты. Он заявил, что надеяться на зарубежную реакцию недостаточно.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обратился в социальной сети к своим сторонникам и оппозиции после парламентских выборов.

Он призвал оппозиционеров постоянно устраивать уличные массовые протесты. По его словам, это "самый эффективный способ дискредитировать выборы".

Помимо этого, Саакашвили сказал, что надеяться на зарубежную реакцию недостаточно, поскольку в первую очередь должна быть активность на улице.

Напомним, на прошедших 26 октября выборах в парламент Грузии победу одержала "Грузинская мечта". Оппозиция отказалась признавать итоги и заявила о готовности протестовать.