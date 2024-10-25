Вестник Кавказа

Узбекский футболист из ЦСКА стал лучшим молодым игроком Азии

Узбекский футболист из ЦСКА стал лучшим молодым игроком Азии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Сеуле выбрали лучших футболистов Азии. Представитель Узбекистана Аббосбек Файзуллаев был признан лучшим молодым игроком.

В Сеуле завершилась церемония награждения лучших футболистов года, чьи национальные команды входят в Азиатскую футбольную конфедерацию. Престижную награду лучшему молодому игроку Азии добыл Аббосбек Файзуллаев, футболист сборной Узбекистана и московского ЦСКА, передают спортивные СМИ. 

Несмотря на свой юный возраст (21 год), Файзуллаев является важным звеном в московском ЦСКА, одном из сильнейших клубов страны. Игрок сборной Узбекистана провел за "армейцев" почти 50 матчей, забил 7 мячей и отдал 19 голевых передач, что является невероятным результатом для молодого игрока. Интересно отметить, что адаптироваться к игре в серьезном чемпионате таланту из центральноазиатской республики удалось всего за год: в ЦСКА он перешел лишь в прошлом году. 

Награда важна не только для Узбекистана, но и для всего российского футбола. Это показатель того, что отечественные клубы по-прежнему котируются за рубежом очень высоко, несмотря на санкции футбольных инстанций. 

Отметим, что Файзуллаев боролся за награду с японцем Гаку Нава и представителем Южной Кореи Бэ Чжун-хо.

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