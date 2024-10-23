В сборную тура чемпионата Франции впервые попали два грузинских футболиста

Спортивные эксперты высоко оценили игру Зурико Давиташвили и Георгия Микаутадзе. Впервые сразу два грузинских игрока попали в сборную тура Лиги 1 Франции.

Два грузинских футболиста Зурико Давиташвили и Георгий Микаутадзе оказались в команде тура Лиги 1 – сильнейшем дивизионе Франции.

Давиташвили оформил "дубль" за клуб "Сент-Этьен" в проигранном матче против "Анже". Эксперты оценили его игру на 7,8 балла.

Также дважды отличился Микаутадзе в игре против "Осера". Грузинский форвард помог "Лиону" добиться ничейного результата. Один из голов был забит с пенальти. Аналитики портала Sofascore оценили его выступление на 9 баллов из 10.

Отметим, что оба игрока защищают цвета национальной сборной Грузии. Микаутадзе с тремя голами оказался в числе самых результативных снайперов чемпионата Европы 2024 года.