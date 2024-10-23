Вестник Кавказа

В сборную тура чемпионата Франции впервые попали два грузинских футболиста

В сборную тура чемпионата Франции впервые попали два грузинских футболиста
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спортивные эксперты высоко оценили игру Зурико Давиташвили и Георгия Микаутадзе. Впервые сразу два грузинских игрока попали в сборную тура Лиги 1 Франции.

Два грузинских футболиста Зурико Давиташвили и Георгий Микаутадзе оказались в команде тура Лиги 1 – сильнейшем дивизионе Франции. 

Давиташвили оформил "дубль" за клуб "Сент-Этьен" в проигранном матче против "Анже". Эксперты оценили его игру на 7,8 балла. 

Также дважды отличился Микаутадзе в игре против "Осера". Грузинский форвард помог "Лиону" добиться ничейного результата. Один из голов был забит с пенальти. Аналитики портала Sofascore оценили его выступление на 9 баллов из 10. 

Отметим, что оба игрока защищают цвета национальной сборной Грузии. Микаутадзе с тремя голами оказался в числе самых результативных снайперов чемпионата Европы 2024 года.

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