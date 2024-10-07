Вестник Кавказа

Ереван задумался об эффективности трат на телеканал "Мир"

Машина телевидения
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Оценить, насколько эффективно расходуются средства на действующий в рамках СНГ телеканал "Мир", решили власти Армении. Финансирование ведется в соответствии с межгосударственными договоренностями

Насколько оправданны траты на работу телеканала "Мир" в Армении, собираются проверить армянские власти. Вопрос обсуждался в парламенте при рассмотрении бюджета на будущий год.

В какой-то момент депутат от правящей партии "Гражданский договор" Арусяк Джулакян спросила, есть ли смысл направлять каждый год крупную сумму в 257 млн драмов (почти $670 тыс) на деятельность телекомпании "Мир".

Ответ дал глава аппарата премьер-министра Араик Арутюнян. Он напомнил, что средства выделяются на основании ранее заключенных межгосударственных договоренностей, так что возможностей для маневра у Еревана не так-то много.

В то же время, указал он, при обсуждении бюджета, в частности, таких аспектов, как оптимизация и эффективность трат, рассматривалась и тема канала "Мир".

"Мы собираемся провести обсуждения, чтобы понять, насколько эффективно тратится… немаленькая сумма"

– Арутюнян

Чиновник добавил, что, по данным различных ведомств, в последние несколько лет "Мир" активно сотрудничает с государственной системой, выросло число направлений, по которым ведется взаимодействие, однако все это нуждается в оценке.

Напомним, межгосударственная телерадиокомпания "Мир" была создана в 1992 году странами СНГ, которые подписали соответствующее Соглашение. Ее штаб-квартира находится в Москве, филиалы действуют в девяти странах мира.

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