Вестник Кавказа

Турпоток из России в Армению рухнул в 2024 году

Турпоток из России в Армению рухнул в 2024 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В этом году Армения стремительно теряет российских туристов - минус 22% за девять месяцев. Это ударило по общему въездному турпотоку в страну, сообщает Минфин Армении.

Армения ощутила сокращение иностранного туристического потока в 2024 году, на статистике негативно сказалось то, что российских туристов стало приезжать значительно меньше, поделился министр финансов РА Ваге Ованисян.

"Число туристов, посетивших нашу страну, за январь - сентябрь сократилось на 6,9%, что в основном связано с уменьшением на 21,6% количества туристов из России"

– глава Минфина Армении

Он уточнил, что из ряда других государств число визитеров возросло, однако не так значительно, чтобы перекрыть потерю российских туристов. Россияне были и остаются основными иностранными гостями республики.

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