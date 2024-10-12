Вестник Кавказа

Уровень инфляции в Кабардино-Балкарии замедлился —ЦБ РФ

Уровень инфляции в Кабардино-Балкарии замедлился —ЦБ РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Эксперты Центрального банка России заявили о снижении темпов роста инфляции в Кабардино-Балкарии. Позитивной динамике способствовал рост производства некоторых видов товаров.

ЦБ РФ сообщил о замедлении уровня инфляции в КБР. Показатели инфляции в республике упали до 6,9%, что ниже общероссийских цифр. 

Аналитики Банка России считают, что замедление инфляции в регионе связано с ростом предложения в продовольственной сфере. Так, заметно медленнее стали расти цены на некоторые овощи, а увеличение производства мяса позволило сбить цены на этот продукт

В ЦБ РФ также зафиксировали замедление роста цен на топливо. 

«Кроме того, продолжилось замедление годового роста цен на бензин. Возобновление с 1 августа запрета на экспорт топлива обеспечило достаточные объемы его поставок на внутренний рынок»

— ЦБ РФ 

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