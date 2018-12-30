В Алматы открывается легендарный каток "Медеу"

Уже через день, 1 ноября, в Алматы в техническом режиме заработает легендарный горный каток "Медеу" – церемония его официального открытия пройдет на следующий день, в субботу, 2 ноября.

В крупнейшем мегаполисе Казахстана, городе Алматы, 1 ноября в тестовом режиме начинает работу знаменитый горный каток "Медеу", сообщают организаторы.

Этот день пока будет "пробой льда" – официальная церемония открытия пройдет на следующий день, в субботу, 2 ноября - горожан и гостей помимо катаний ждет дневная развлекательная концертная программа с участием звезд эстрады страны, а вечером – конкурсы с призами и дискотека с живой музыкой от диджеев, передает "АиФ Казахстан".

Новый сезон на катке будет богат событиями – здесь будут организованы не только массовые катания, но и праздники, и спортивные соревнования. Билеты для желающих посетить легендарный каток уже появились в продаже на сайте medeu.kz, а для удобства отдыхающих на каток в режиме "нон-стоп" с 8 часов утра и до полуночи будут ходить большие рейсовые автобусы, сообщили в городском акимате.