Вестник Кавказа

Ирак заинтересовался БРИКС

Флаги стран БРИКС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия популярна в Ираке, Багдад интересуется таким объединением, как БРИКС. Со временем Ирак может подать заявку на вступление, заявил посол.

В Ираке существует интерес к России и к БРИКС, об этом рассказал посол РФ в Багдаде Эльбрус Кутрашев.

"Сейчас Россия у иракцев в моде. Много желающих поехать в Россию в туристических или бизнес-целях… интерес вызывает объединение БРИКС, в котором, как понимают в Багдаде, РФ играет существенную роль"

– посол

В настоящее время тому, чтобы Ирак начал шаги в сторону присоединения к БРИКС, мешают перспективы помех со стороны Штатов, отметил он.

"Ирак не может себе позволить лобовую конфронтацию с США. Поэтому сейчас говорить об этом рано, но со временем мы к этому подойдем"

– посол

В Вашингтоне большое раздражение вызывает сегодняшняя популярность РФ "среди влиятельных политических организаций и даже некоторых вооруженных группировок" добавил он в беседе с "Известиями."

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