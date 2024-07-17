Вестник Кавказа

Сбер приостановил запись на сделки по «Семейной ипотеке»

Сбер приостановил запись на сделки по «Семейной ипотеке»
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С сегодняшнего дня Сбербанк временно прекращает запись на сделки по «Семейной ипотеке». Причина – исчерпание лимита от правительства.

Запись на сделки по «Семейной ипотеке» приостановлена в Сбере. Банк объяснил решение тем, что лимит по сделкам, выделенный российским правительством, исчерпан, рассказали в пресс-службе.

Тем не менее, заявки по программе будут приниматься в прежнем режиме.

«Сбербанк продолжает прием заявок по программе "Семейная ипотека" на "Домклик" без перерыва, но при этом с 30 октября банк временно приостанавливает запись на сделки в связи с исчерпанием лимита, выделенного правительством РФ. Для клиентов, которые записались на сделку до 30 октября, выдачи кредитов будут проведены в штатном порядке»

- пресс-служба Сбербанка

Сделки по программе возобновятся после увеличения лимита со стороны правительства, отметили в сообщении.

Новые заявки будут оформляться по ранее провозглашенным условиям.

«При оформлении "Семейной ипотеки" со сверхлимитом денежных средств минимальная средневзвешенная ставка на "Домклик" для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области при сумме кредита от 12,5 млн рублей составит 9,4%. Для иных регионов при сумме кредита свыше 6,5 млн - 10%»

- Сбербанк

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