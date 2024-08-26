Мутко рассказал, какой будет ставка по семейной ипотеке

Ставку по семейной ипотеке в России менять не планируется, заявил Мутко. Ее размер останется прежним - 6%, это закреплено законодательно.

В ближайшее время в России останется неизменной ставка по программе семейной ипотеки, заверил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко в беседе с ТАСС на ВЭФ сегодня.

"В нормативных документах ставка закреплена на уровне 6%, изменения не планируются. Об этом речи вообще нет, это базовый принцип, о котором говорил президент"

– Мутко

Программа может быть модифицирована, для многодетных семей планируется ввести вычеты, а для тех, кто приобретает жилье площадью от 55 "квадратов" ставка по ипотечному кредиту может быть снижена, поделился гендиректор компании.