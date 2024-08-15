Льготная ипотека: четыре новые программы хотят внедрить в России

В России может появиться несколько новых льготных ипотечных программ для разных категорий граждан. Этот вопрос будет обсуждаться в Госдуме.

Новые льготы по ипотеке могут ввести в России, об этом в беседе с "Парламентской газетой" рассказал глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Я думаю, уже в следующую сессию мы начнем обсуждение сразу нескольких новых программ, которые, с одной стороны, упростят приобретение жилья для граждан, а с другой - позволят государству нарастить свои возможности и ресурсы в критически важных сферах"

– Анатолий Аксаков

Как он объяснил, льготная ипотека может быть разработана для следующих категорий граждан:

для молодых специалистов;

для работников научной сферы;

для специалистов, работающих в промышленной сфере.

Кроме того, будет обсуждаться возможность запуска в РФ строительной ипотеки.