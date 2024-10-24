Вестник Кавказа

Российского туриста ограбили в Ереване

Российского туриста ограбили в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Армении расследуют дело о нападении на российского туриста. Мужчина лишился своего мобильного телефона и денег.

В Ереване совершено разбойное нападение на туриста из России. Об этом пишут армянские средства массовой информации.

Инцидент случился вечером 17 октября. В правоохранительные органы обратился гражданин России. Он рассказал, что в районе Каскада к нему подошел неизвестный и начал угрожать оружием. По словам потерпевшего, в итоге преступник забрал у него iPhone и деньги.

По факту случившегося завели уголовное дело. Правоохранители установили личность предполагаемого преступника. Им оказался 25-летний мужчина из города Армавир. Мужчину планируют задержать.

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