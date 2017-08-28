Вестник Кавказа

Россия предложила Кувейту запустить рейсы до Махачкалы и Сочи

Россия предложила Кувейту запустить рейсы до Махачкалы и Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Прямое авиасообщение может быть запущено между Дагестаном и Кувейтом. Также планируется открыть рейсы из Москвы и Сочи.

МИД России сообщил о переговорах Москвы и Эль-Кувейта по запуску регулярных полетов и упрощения визового режима. Вопросы обсуждаются в рамках двустороннего сотрудничества.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров по итогам встречи со своим коллегой Абдаллой эль-Яхьей сообщил, что стороны работают над открытием авиасообщений.

Министр подчеркнул, что воздушное сообщение может соединить столицу Кувейта с Москвой, Сочи и Махачкалой. По его словам, это расширит сотрудничество стран в бизнесе и туризме.

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