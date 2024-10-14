Из Махачкалы в Дербент начал ходить новый электропоезд

Накануне с вокзала столицы Дагестана в древний Дербент впервые отправился электропоезд нового поколения, который будет намного комфортнее прежних – скоро на линию выйдут еще три таких состава.

В первую поездку по маршруту Махачкала – Дербент со столичного железнодорожного вокзала вчера торжественно провожали новенький современный электропоезд ЭП3Д (электропоезд пригородный, 3-й тип, демиховский) производства Демиховского машиностроительного завода в подмосковном Орехово-Зуево, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

В церемонии приняли участие глава Дагестана Сергей Меликов, заместитель полномочного представителя президента РФ в СКФО Владимир Надыкто, начальник Северо-Кавказской железной дороги Сергей Задорин и гендиректор "Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании" Антон Глеба, передает "АиФ-Дагестан".

Вагоны нового поезда уже знакомы московским пассажирам, однако для тех, кто ездит электричками в Дагестане, они радикально отличаются от старых – это просторный салон в светло-серых тонах с удобными анатомическими пластиковыми двухсторонними шестиместными сиденьями с подголовниками, на которых пассажиры сидят друг напротив друга, с вместительными багажными полками, местами для перевозки велосипедов, системой климат-контроля, а также подъемниками для маломобильных пассажиров. Каждая трехместная секция снабжена USB-разъемом для зарядки смартфонов.

Еще одна новинка, которая порадует туристов - по QR-коду пассажиры поезда смогут запустить на смартфоне аудиогид "Узор дорог Дагестана", который расскажет об истории прикаспийской железной дороги и местах, через которые пролегает маршрут состава.

В скором времени на маршрут выйдут еще три электропоезда нового поколения, это существенно улучшит качество обслуживания местных жителей и туристов.