Вестник Кавказа

Из Махачкалы в Дербент начал ходить новый электропоезд

Из Махачкалы в Дербент начал ходить новый электропоезд
© Фото: пресс-служба главы Дагестана
Накануне с вокзала столицы Дагестана в древний Дербент впервые отправился электропоезд нового поколения, который будет намного комфортнее прежних – скоро на линию выйдут еще три таких состава.

В первую поездку по маршруту Махачкала – Дербент со столичного железнодорожного вокзала вчера торжественно провожали новенький современный электропоезд ЭП3Д (электропоезд пригородный, 3-й тип, демиховский) производства Демиховского машиностроительного завода в подмосковном Орехово-Зуево, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

В  церемонии приняли участие глава Дагестана Сергей Меликов, заместитель полномочного представителя президента РФ в СКФО Владимир Надыкто, начальник Северо-Кавказской железной дороги Сергей Задорин и гендиректор "Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании" Антон Глеба, передает "АиФ-Дагестан".

Вагоны нового поезда уже знакомы московским пассажирам, однако для тех, кто ездит электричками в Дагестане, они радикально отличаются от старых – это просторный салон в светло-серых тонах с удобными анатомическими пластиковыми двухсторонними шестиместными сиденьями с подголовниками, на которых пассажиры сидят друг напротив друга, с вместительными багажными полками, местами для перевозки велосипедов, системой климат-контроля, а также подъемниками для маломобильных пассажиров. Каждая трехместная секция снабжена USB-разъемом для зарядки смартфонов.

Еще одна новинка, которая порадует туристов - по QR-коду пассажиры поезда смогут запустить на смартфоне аудиогид "Узор дорог Дагестана", который расскажет об истории прикаспийской железной дороги и местах, через которые пролегает маршрут состава.

В скором времени на маршрут выйдут еще три электропоезда нового поколения, это существенно улучшит качество обслуживания местных жителей и  туристов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1150 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Армавире перевернулась пассажирская &quot;ГАЗель&quot;

В Армавире перевернулась пассажирская "ГАЗель"

Новая канатная дорога начала работать в Тбилиси

Новая канатная дорога начала работать в Тбилиси

Единый коридор для автобусов заработает в Ереване

Единый коридор для автобусов заработает в Ереване

Метро перешло на единую билетную систему в Ереване

Метро перешло на единую билетную систему в Ереване

Махачкалу и Дербент свяжет электропоезд нового поколения

Махачкалу и Дербент свяжет электропоезд нового поколения

Четвертая канатная дорога откроется в Тбилиси

Четвертая канатная дорога откроется в Тбилиси

Свыше 180 новых автобусов и троллейбусов завезли в Ереван

Свыше 180 новых автобусов и троллейбусов завезли в Ереван

Sky Express начинает полеты по маршруту Афины - Ереван

Sky Express начинает полеты по маршруту Афины - Ереван

Большегрузы снова собираются на Верхнем Ларсе

Большегрузы снова собираются на Верхнем Ларсе

&quot;Армянские авиалинии&quot; на месяц остановили все полеты

"Армянские авиалинии" на месяц остановили все полеты

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы