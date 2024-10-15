Кисловодская больница обзаведется «Аллеей жизни»

На территории Кисловодской городской больницы будет высажена «Аллея жизни» на торжественной церемонии. Она появится в честь кисловодских династий врачей 1 ноября, передал глава курорта Евгений Моисеев в своем официальном Telegram-канале.
«Мероприятие пройдет в рамках городской экологической программы «ЧИСТО Кисловодск» по инициативе Кисловодской городской больницей и филиала Ставропольского техникума медицины и отраслевых технологий»
- Евгений Моисеев
Аллея будет усажена рябиной – символом семейных традиций и преемственности поколений. Такое дерево было выбрано не просто так. Как сообщил мэр города, это связано с провозглашением 2024 года Годом семьи.
Высадкой деревьев займутся местные врачи со своими семьями.
После около больницы появится уютный сквер.