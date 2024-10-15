Кисловодская больница обзаведется «Аллеей жизни»

Завтра произойдет тождественная высадка «Аллеи жизни» на территории городской больницы Кисловодска. Она будет посвящена местным династиям врачей. Позже рядом оборудуют уютный сквер.

На территории Кисловодской городской больницы будет высажена «Аллея жизни» на торжественной церемонии. Она появится в честь кисловодских династий врачей 1 ноября, передал глава курорта Евгений Моисеев в своем официальном Telegram-канале.

«Мероприятие пройдет в рамках городской экологической программы «ЧИСТО Кисловодск» по инициативе Кисловодской городской больницей и филиала Ставропольского техникума медицины и отраслевых технологий»

- Евгений Моисеев

Аллея будет усажена рябиной – символом семейных традиций и преемственности поколений. Такое дерево было выбрано не просто так. Как сообщил мэр города, это связано с провозглашением 2024 года Годом семьи.

Высадкой деревьев займутся местные врачи со своими семьями.

После около больницы появится уютный сквер.