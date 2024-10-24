Вестник Кавказа

В ремонт самой длинной дороги в Центральном Казахстане вложат почти $300 млн

В ремонт самой длинной дороги в Центральном Казахстане вложат почти $300 млн
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Более 200 км трассы в Центральном Казахстане отремонтируют в 2025 году. Проект важен как для внутренней, так и для внешней торговли.

Трассу "Кызылорда-Жезказган"в Центральном Казахстане реконструируют. Средства в размере около $300 млн предоставит Азиатский банк развития, сообщает пресс-служба финансовой организации. 

Работы начнутся в следующем году. Специалисты реконструируют более 200 км важной магистрали, которая связывает север Казахстана с центральными районами. Реконструкция подразумевается увеличение ширины дорожного полотна, создание развязок, мостов и площадок для отдыха. 

Модернизированная магистраль должна стать важным звеном логистических маршрутов в Центральной Азии. Планируется, что скорость доставки грузов возрастет в два раза.

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