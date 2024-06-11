Жителей Нальчика попросили не выходить на прогулку из-за медведя

Минприроды КБР просит жителей столицы республики временно отказаться от прогулок. Причина – обнаруженный в окрестностях города медведь.

Жителям и гостям Нальчика нужно проявить осторожность и временно отказаться от посещений лесных массивов. Об этом сообщили в Минприроды Кабардино-Балкарии.

В ведомстве отметили, что в окрестностях столицы республики был замечен кавказский бурый медведь. Это первый такой случай в городе.

В Минприроды принимают меры по обеспечению безопасности местных жителей. В настоящее время сотрудники министерства совместно со специалистами решают, как безопасно переместить зверя, передает "Интерфакс".