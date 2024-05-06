Нальчик нарастит вместимость туристов до 10 тыс

Гостиницы Нальчика нарастят номерной фонд до 10 тысяч мест к 2030 году. Планами поделился глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Власти Нальчика объявили о своих намерении открыть несколько новых гостиниц в городе с целью увеличения номерного фонда до 10 тысяч мест к 2030 году. Этот шаг направлен на развитие туристической индустрии и увеличение привлекательности города для посетителей.

«Разработан мастер-план развития курорта, уже открылись 9 новых гостиниц, строятся 5 современных отелей. Инвестиции — более 1,5 миллиарда рублей, общее количество номерного фонда — 6 839 койко-мест. До 2030 года планируем довести до 10 тысяч. За 5 лет более 5 миллиардов рублей направили на благоустройство общественных пространств, ремонт улиц, дорог»

– глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков

Нальчик, как курортный город, привлекает туристов своими природными красотами, историческими достопримечательностями и возможностями для оздоровления. Увеличение числа гостиничных мест позволит более комфортно размещать постояльцев и обеспечит дополнительные возможности для развития туристической отрасли.

Это в свою очередь стимулирует развитие смежных отраслей экономики, таких как ресторанный и развлекательный бизнес. Большее количество гостиничных предложений также способствует конкуренции, что может повысить качество услуг.