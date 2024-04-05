Нальчик обзаведется новым парком

Власти Нальчика намерены реализовать проект по созданию нового городского парка. Его открытие должно состояться в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В Нальчике создадут новый парк Победы в рамках празднования круглой даты. Новый объект будет создать в честь 80-летия Великой Победы. Информацию об этом опубликовал в своем telegram-канале глава КБР Казбек Коков.

"Провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. <…> Поручил представить проект парка Победы, который будет создан в Нальчике к 9 мая 2025 года"

- Казбек Коков

Также в регионе к юбилейной дате будут подготовлены свыше 80 культурных, спортивных и образовательных мероприятий.

Кроме этого, власти намерены усилить меры по сохранению мемориалов, которые связаны с Великой Отечественной войной.

Глава региона отметил, что в образовательных учреждениях необходимо ввести дополнительные занятия по патриотическому воспитанию, чтобы школьники смогли узнать все факты о Великой Отечественной войне.