Вестник Кавказа

Новый отель категории "4 звезды" откроется в Нальчике

Новый отель категории "4 звезды" откроется в Нальчике
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В конце этого в Кабардино-Балкарии будет открыт новый комфортабельный отель. В центре Нальчика строится Cosmos Nalchik Hotel 4*.

Новый четырехзвездочный отель в этом году начнет работать в Нальчике.

"До конца 2024 года в Нальчике планируется открытие нового отеля Cosmos Nalchik Hotel категории 4* на 100 номеров. Инвестиции в проект составят порядка 300 млн рублей"

– компания Cosmos Hotel Group

Новый отель со спа-центром, панорамным рестораном и фитнес-клубом возводится в центре Нальчика, поблизости от Атажукинского парка.

Отметим, что другой парк в Нальчике вошел в список лучших парков России, следует из итогов конкурса премии "Парки России" в 2024 году.

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