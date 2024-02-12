Новый оздоровительный лагерь для детей открыли в Нальчике

В КБР появился новый оздоровительный лагерь для детей. В нем одновременно смогут находиться свыше двух сотен мальчишек и девчонок.

В Нальчике состоялось открытие оздоровительного лагеря для детей. Об сказано в Telegram-канале главы Кабардино-Балкарии.

"При строительстве, согласно условиям проекта, применялись технологии быстровозводимых конструкций, построены два спальных корпуса на 104 места, четыре из них – для детей с ограниченными возможностями здоровья"

– Казбек Коков

Он подчеркнул, что строительство осуществлялось в рамках федерального проекта по созданию условий обучения и оздоровления для детей.