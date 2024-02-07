Операцию пациенту с донорским сердцем впервые провели в Кабардино-Балкарии

В КБР впервые прооперировали пациента с донорским сердцем. Подобные операция в мировой практике проводятся редко.

В республиканском кардиодиспансере в Кабардино-Балкарии провели первую операцию пациенту с донорским сердцем. Об этом рассказали в Минздраве республики.

"Пациент поступил в кардиодиспансер с жалобами на боли в сердце, где у него диагностировали прогрессирующую стенокардию. В связи с наличием показаний было принято решение о проведении коронарографии со стентированием сосудов сердца"

– пресс-служба министерства

Там отметили, что операция прошла успешно. В настоящее время самочувствие пациента стабильно хорошее, его готовят к выписке

мировой практике хирургические вмешательства на донорском сердце проводятся исключительно редко.