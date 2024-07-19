Грузовые самолеты из Грузии будут летать через Китай

В Ашхабаде сообщили о запуске грузового авиарейса из Грузии в Туркменистан через Китай. Сообщение укрепит двустороннее сотрудничество Тбилиси из Ашхабада.

В июле запустили грузовое авиасообщение между Грузией и Туркменистаном через Китай, сообщает пресс-служба туркменистанского МИД.

Полеты из Тбилиси в аэропорт Туркменабат через китайский Мэйлань будет совершать грузинский авиаперевозчик Georgian Airways.

В ведомстве отметили, что новое грузовое сообщение укрепит торгово-экономическое сотрудничество Туркменистана и Грузии.

Стоит добавить, что в октябре 2023 года начались регулярные грузовые авиаперевозки по маршруту Тбилиси-Чжэнчжоу (Китай)-Туркменабат-Сарагоса (Испания)-Тбилиси.