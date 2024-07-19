ЕС не откажет грузинскому народу, уверен Кобахидзе

Власти Грузии не сомневаются, что Евросоюз все же начнет переговоры с Грузией о вступлении, так как это решение Брюсселя касается не отдельных политиков, а всего грузинского народа. Такое мнение выразил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Запуск переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз неизбежен, заявил глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе.

Он назвал и причину своей уверенности.

"Это такое решение, которое принимается в отношении грузинского народа. Так было со статусом кандидата, то есть они же дали статус кандидата грузинском народу. Я уверен, что они не откажут грузинскому народу в открытии переговоров"

– премьер

Если же Грузии будет отказано, то, по словам Кобахидзе, такой шаг со стороны ЕС станет серьезной несправедливостью по отношению к грузинскому народу, ведь и сейчас ЕС уже ведет переговоры с Молдавией, но не с Грузией, которая гораздо ближе к европейским ценностям.

Премьер сообщил, что эта несправедливость вытекает из различия интересов, которые преследуют Тбилиси и Брюссель. Как только ситуация изменится, ЕС начнет иначе относиться к Грузии, после чего начнутся и переговоры.

Напомним, Грузия стала кандидатом на вступление в ЕС в декабре. Однако некоторое время назад, после принятия закона об иноагентах, процесс присоединения страны к Евросоюзу был заморожен.